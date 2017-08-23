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Мастера театрального и фотоискусства всероссийского уровня в Кузбассе

Другие новости от 23.08.2017

В честь юбилейного Дня шахтера в областном центре при поддержке Сибирской угольной энергетической компании стартовали сразу два значимых культурных проекта. Фестиваль «Первозданная Россия» и гастроли Московского художественного театра имени Чехова.

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