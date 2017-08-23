Уголь. Quest: предприятие «Поляны» группы компаний ТАЛТЭК

Уголь. Quest продолжается. Губернский телерадиоканал «Кузбасс» к главному празднику региона запустил новый проект, героями которого становятся, конечно же, шахтеры. История предприятия «Поляны», которое входит в группу компаний ТАЛТЭК.
Уголь. Quest: предприятие «Поляны» группы компаний ТАЛТЭКДругие новости от 23.08.2017
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- 23.08.17
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