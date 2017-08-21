Новоселье справили 1050 семей

Сегодня в Ленинске-Кузнецком и Анжеро-Судженске ключи от новых квартир получили сразу 1050 семей. Это новый кузбасский рекорд по новосельям. В октябре 2016 впервые по инициативе Амана Тулеева состоялось массовое заселение сразу в трех городах: Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске и Кемерове. О традициях переезжать всем районом в первом материале.

Даже проливной дождь не испортил настроения. Решается квартирный вопрос. Для многих он тянулся десятилетиями. Люди жили в бараках: холодно, сыро, ни ванны, ни туалета, ни горячий воды.

Многие, как только получили ключи, сразу стали перевозить вещи. Татьяна Пачекина в старом жилье осталась одна. Все разъехались, здание начали разбирать. А новая квартира «под ключ» с удобной планировкой. И для человека с ограниченными возможностями здесь создана доступная среда.

Новый квартал сочный, яркий и название соответствующее — «Апельсин». Рядом школы, детские сады, ледовый дворец, торговые центры. Для детей оборудована большая площадка, где они могут с пользой проводить время.

Всего в двух горняцких городах сегодня заселили восемь многоквартирных домов 474 новосела в Ленинске-Кузнецком и 576 в Анжеро-Судженске. Всего 1050. Даже побили рекорд прошлого года. Тогда новые квартиры получили 970 семей.

Ежегодно с 2007 года в области вводится в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья. А если строительная отрасль растет, уже одно это говорит о росте и экономике Кузбасса в целом.