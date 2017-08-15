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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Осторожно – догхантеры!

Другие новости от 15.08.2017

В Кемерове активизировались охотники за собаками, целенаправленно уничтожающие  домашних животных. Отрава разбросанная в местах выгула практически не оставляет четвероногим шансов на жизнь.

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