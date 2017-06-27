В Междуреченске открылась фотовыставка «О земном и неземном шахтерском труде»

Репортаж, сделанный на глубине нескольких сотен метров, удивляет даже тех, кто сам работает в забое.

Глаза – зеркало души. Фраза, которая особенно раскрывается в рамках этой передвижной выставки. Все мы видели шахтёра после выхода из забоя, чёрная угольная пыль полностью покрывает все участки тела. И только глаза сохраняют кристальный блеск. Фотография как жанр – статичное искусство. Но видя эти работы, сам собой начинается внутренний диалог… О тяжести самой кузбасской профессии.

Здесь нет профессиональных моделей, специального студийного света и спецэффектов. Автор Вера Сальницкая смогла показать взгляд со стороны. На снимках зритель видит то, что есть на самом деле – обычные рядовые шахтёрские будни. Без прикрас. Хрупкая девушка не побоялась многократно спускаться на глубину, где иногда даже техника, из-за давления начинает давать сбои. Результат работы – сотни снимков, навсегда вошедших в историю угольного сердца России.

Проект организован совместно с угольной компанией «СУЭК-Кузбасс». Междуреченск, столица празднования Дня шахтера-2017, стал первым в списке городов, и здесь выставка будет до 5 июля включительно. Впереди ещё 4 остановки: Новокузнецк, Белово, Кемерово и Анжеро-Судженск.