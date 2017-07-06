Кемеровское областное отделение общественной организации «Союз писателей России» отметило 55 лет со дня образования

В 1962 году состоялось первое собрание писательской организации, на котором было принято решение о создании отделения в Кузбассе.

У истоков регионального отделения стояли настоящие мастера пера, которые своим творчеством прославили кузнецкий край – Василий Федоров, Александр Волошин, Владимир Чивилихин. Сейчас региональное отделение – профессиональная общественная организация, в состав которой входят 72 члена Союза писателей России. Собственными усилиями они выпускают литературный журнал «Огни Кузбасса». На его страницах публикуются произведения признанных и начинающих авторов. За несколько последних лет его тираж увеличился до 1800 экземпляров.

Поздравить кузбасских коллег приехали представители Союза писателей России, поэты и писатели из регионов страны. Коллеги делились мнением о нынешнем состоянии литературы и читали собственные произведения.