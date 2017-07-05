В пригороде Кемерова прошёл самый зрелищный этап областных соревнований «Школа безопасности»

Более двухсот юных спасателей со всей области оказывали помощь попавшим в завалы, вытаскивали условных пострадавших из искореженных автомобилей.

Проверить, нет ли возгорания под капотом, забраться в машину и максимально бережно вытащить пострадавшего из автомобиля. Такое мы привыкли видеть лишь в исполнении профессиональных спасателей. Но подростки если и не дадут фору, то, как минимум, не уступят в навыках мастерам.

Это девятнадцатые соревнования, организованные Областным детским экскурсионным центром в рамках проекта «Школа безопасности».

Помимо привычного оказания первой помощи, подростки здесь тушат пожары, спасают людей в техногенных катастрофах, переправляют пострадавших через реку в горах.

Спасательные работы – лишь один (но самый зрелищный) этап соревнований. Две возрастные группы, 30 команд со всей области. И до 7 июля подростки будут доказывать, что им можно доверить человеческую жизнь.