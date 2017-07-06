Более сотни дворов реконструируют в областном центре до конца года

Ремонт дворовых территорий в Кемерове ведут в рамках проекта «Городская среда». На лето приходится пик работ по реконструкции.

Самое сердце областного центра. Улица Красноармейская, 95 и 95 А. Бетономешалки, асфальтоукладчики, тракторы и бригады дорожных рабочих. Реконструкция не останавливается ни на минуту. Техника и люди окончательно убирают остатки разбитого асфальта и стирают следы былого неблагоустройства.

Совсем скоро жильцов двух многоэтажек будет радовать совершенно другой двор. Территорию благоустроят в комплексе. Площадь для прогулок и парковок автомобилей расширят и заасфальтируют, отслужившие свой срок деревья вырубят, а заросший травой пустырь будет радовать глаз газонами и цветниками. Подрядчики закладывают основу будущей красоты – укладывают бетон, цементируют новый бордюрный камень. Кстати, жильцы тоже могут принять в этом посильное участие. Если не делом, то уж словом – точно. Тем более, что повод улучшить начатое всегда найдется.

Подготовка проекта «Городская среда» стартовала еще весной. Для того, чтобы попасть в план летних работ, нужно было оформить заявку и направить ее в администрацию города. Сегодня ремонтируют 15 дворов, шесть техника и строители уже покинули. Всего же в этом году в областной столице в рамках «Городской среды» будет реконструировано более сотни дворов.

Проект «Городская среда» на этом не заканчивается. Пока он рассчитан на пять лет. Поэтому у неравнодушных жильцов многоэтажек, дворы которых давно потеряли следы былого благоустройства, еще есть возможность стать полноправными его участниками. Все подробности – на специализированных сайтах или в администрации вашего района.