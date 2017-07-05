В кемеровском «Парке чудес» на площадке Зелёного театра прошел рок-фестиваль «Над Землёй»

Более 5 часов живой музыки и только оригинальные композиции собственного сочинения. А самое главное – вход не по билетам. На сцене – 12 лучших рок-групп в числе которых такие популярные как Alghema, Gjallarhorn, «Эпопея», «Амариллис». Коллективы из Кемерова и Новокузнецка. Как молодые, существующие меньше года, так и уже хорошо известные кузбасскому зрителю музыканты.

Драйв, эмоции и бешеная энергетика на сцене. Это – рок, который безоговорочно брал в плен случайных прохожих и делал их участниками яркого шоу. Зрители фестиваля действительно поднимались над землей, забывая о проблемах в волнах музыки, весёлых розыгрышах, участвуя в мастер-классах.

Итоги фестиваля: 3 место – у коллектива «Джилархорн», 2 – за энергичными музыкантами из группы «Южный сектор». Первыми стали, забрав главный приз – часовой эфир на радиостанции «Кузбасс FM», рок-группа «Ин колд».

Каждый сможет познакомиться с творчеством музыкантов в прямом радиоэфире нашей радиостанции. А уже в следующем году фестиваль «Над землей» отметит свой юбилей. Организаторы обещают встретить 15-летие еще более масштабно и ярко.