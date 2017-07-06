Почему долг платежами не красен?

Поселок Широкий Лог. В дома к жителям ежемесячно поступают квитки об оплате услуг – за свет, воду, отопление. Но владельцы квартир, видя на пороге сотрудников РКЦ, разводят руками: счета не получали, о долгах не в курсе.

Достучаться до безответственных жильцов не так просто. Двери открывать не хотят, на разговоры не идут. Со многими из них вопросы по задолженности за ЖКУ решались неоднократно.

Нет счетчиков, квартира не наша, а просто снимаем – эти и другие отговорки на приставов давно не действуют. Для них главный результат – вовремя оплаченные счета. Если беседы не помогают, вместо разговоров – постановление суда и арест имущества.

Сотрудники информационно расчетно-кассового центра утверждают, что самый лучший выход из трудной ситуации – не копить долги, а обратится к ним в учреждение за консультацией.