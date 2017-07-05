Жительница Новокузнецка обратилась в агентство недвижимости, но осталась без желаемой квартиры и денег

Секция римского типа на первом или втором этаже не дороже шести тысяч рублей. С таким запросом обратилась новокузнечанка в агенство недвижимости. Заключила с организацией договор, заплатила 3000 рублей. За эту сумму риэлторы предоставили девушке четыре телефонных номера с подходящими, по их словам, вариантами. Однако для клиентки они оказались бесполезными.

Чтобы доказать это, пришлось звонить по предоставленным агентством номерам прямо в офисе, в присутствии риэлтора и камеры. В результате выяснилось, что владельцы двух номеров уже сдали свои жилплощади. Другой абонент вовсе не снимал трубку. А последний не соответствовал требованиям заказчицы.

Реальные, но бесполезные номера стали настоящим яблоком раздора между клиенткой и агентством. Девушка потребовала вернуть потраченные деньги, так как посчитала, что организация не выполнила своих обязательств.

В Новокузнецке это уже не первый случай, когда после обращений в различные агентства недвижимости люди требуют возврата денежных средств.

Предоставление информационных услуг – ключевое отличие таких фирм от агентств, которые сопровождают клиента на всех этапах: от подбора вариантов недвижимости до ее продажи или сдачи в аренду. И никогда не берут плату с клиента до момента заселения.

Еще одна рекомендация – внимательно читать договор. И если в нем есть пункты, которые указывают, что агенство предоставляет только информационные услуги, будьте готовы, что в этом случае вы покупаете только список телефонных номеров, которые, как показывает практика, не всегда оказываются актуальными.