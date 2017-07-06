Добрая традиция – акция «Лучший плательщик» от СКЭК

Акция проходит уже в десятый раз. За это время наградили около тысячи человек. География конкурса – Кемерово, Кедровка, Березовский, Промышленновский район. Территории, где работают предприятия СКЭК. Участники – жители частного сектора, которые вовремя и в полном объеме оплачивают коммунальные услуги компании. Дальше все зависит от фортуны. Компьютер определяет «счастливую десятку», выиграть может каждый ответственный потребитель.

Сегодня сотрудники СКЭК поздравляли победителей акции в Промышленновском районе. Василий Васильевичч живет в этом доме с 1955 года. Своими руками еще в молодости проложил от уличного водопровода трубу, чтобы прямо в доме была вода. В то время не все могли похвастаться таким удобством. Сегодня хозяину 86 лет, каждый месяц он ходит на почту и исправно платит за воду. Василий Васильевичч искренне удивился, что его благодарят за это.

В семье Черниковых – также победителей акции СКЭК – без воды никуда: здесь большой огород и целая оранжерея. Цветы не только на участке, но и по всему дому. Платят по счетчику – это гораздо выгоднее, чем по нормативу.

Большинство потребителей платят исправно, но есть и должники, более 10 тысяч человек. Общий долг таких абонентов СКЭК за холодное водоснабжение составляет около 8 млн руб.

В общем жители не оплатили 550 тысяч кубометров воды, для сравнения: это половина Ладожского озера. Тех, кто задерживает с оплатой, сотрудники компании уведомляют о сумме долга и дают время оплатить. Если деньги не поступают – отключают от водоснабжения. К слову, на такую меру коммунальщики идут всегда неохотно, стараясь договориться о рассрочке.

Акция «Лучший плательщик» продолжается. Через полгода в отдельной номинации будут отмечены те абоненты, которые полностью оплатили свою задолженность. Так что «гаси долги – получай премию»!