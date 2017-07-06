В Новокузнецке прошли высотные учения МЧС

Учебная масштабная операция по эвакуации людей развернулась в Новокузнецке. В тренировке приняли участие все пожарные гарнизоны города и спасатели. Условия максимально приближены к реальности. Вместо тренировочной башни – жилой 25-этажный дом. Есть и условно пострадавший человек. Его с помощью спасательного рукава пожарные эвакуируют из здания.

Другого пострадавшего с десятого этажа эвакуируют с помощью спасательного щита. Правда на этот раз вместо человека – манекен. Но специалисты уверяют, что спасти людей из горящего здания смогут с любой высоты.

Кроме отработки собственных навыков, спасатели испытали и технику. В том числе способ дистанционного тушения, который дает возможность ликвидировать возгорание на большой высоте или снаружи здания. Также проверили многоэтажку на готовность к чрезвычайным ситуациям. Ведь зачастую к трагичным последствиям при возгораниях приводят нарушения пожарной безопасности в домах, а также отсутствие запасных выходов или сигнализации.

Однако, как показывает практика, для безопасной и своевременной эвакуации людей, соблюдения пожарной безопасности в здании и наличия сигнализации недостаточно. Зачастую сами жители не знают, как нужно правильно реагировать в экстренных ситуациях.

223 пожара – столько возгораний произошло в Новокузнецке и Новокузнецком районе с начала года. В том числе и в многоквартирных домах.

В апреле в одной из высоток Новокузнецка на тринадцатом этаже из-за взрыва планшетного компьютера загорелась квартира. Тогда хозяйке с маленьким ребенком удалось вовремя покинуть помещение, а пожарным – ликвидировать возгорание. Жертв удалось избежать.

В 2014 году в центре Красноярска загорелся 16-этажный дом. Тушить пожар пришлось не только с земли, но и с воздуха – с помощью вертолета. Однако к таким методам спасатели прибегают только в крайних случаях.