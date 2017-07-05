Сегодня в нескольких километрах от областной столицы прошли очередные учения войск Росгвардии

Бойцы кемеровского спецназа, СОБР и ОМОН выполняли задачу по спасению заложников и ликвидации террористов.

Эта история могла бы начаться со слов классика: «Ничего не предвещало беды». Два приятеля стоят на улице, хороший летний день. Где-то вдалеке шум сирены, который мы, городские жители, слышим несколько раз на дню и уже перестали придавать этому большое значение. Вдруг иномарка на большой скорости въезжает на парковку, и здесь начинается настоящая перестрелка с силовиками, которые и преследовали автомобиль.

«Террористы» принимают решение укрыться в ближайшем здании. Здесь-то и меняется жизнь на до и после для тех самых случайных очевидцев. Угрожая оружием, их забирают с собой – они будут живым щитом. Эта схема уже стала классической и описана в мельчайших подробностях во всех учебниках военной и тактической подготовки. Задача для бойцов звучит просто только на словах. Освободить заложников, нейтрализовать террористов. На деле для выполнения этого приказа по команде «тревога» поднимаются самые элитные войска Росгвардии – кемеровский СОБР и 27 отряд специального назначения «Кузбасс». Атака идёт параллельно. СОБР десантируется на крышу здания с вертолёта, спецназ, подъезжая на БТР, наступает с улицы. Бойцы занимают позиции, и по команде начинается силовая стадия операции.

Объединения всех силовых структур в одно ведомство позволяет бойцам обмениваться опытом. До образования Росгвардии основным профилем спецназа была работа в гористой местности, СОБР был силён в ликвидации злоумышленников в черте города. Сейчас, работая под единым началом и выполняя общую задачу, передаются практические навыки и умения, цена которым – десятки и сотни спасённых жизней в реальных условиях.

Наступление начинается с неожиданного взрыва свето-звуковых гранат. Их мощность – 172 децибела. Для сравнения: звук взлетающего реактивного самолета – 140. Человек физически не может продолжать вести прицельный огонь, более того, он полностью теряет контроль над окружающим пространством.

В общей сложности проведение этой спецоперации потребовало несколько минут, в реальных условиях необходимо и того меньше времени. Противник не должен знать, какие усилия предпринимают силовики и какая будет тактика наступления. Каждая боевая задача уникальна, план штурма разрабатывается исходя из текущей ситуации, окружающей обстановки и степени риска, которую необходимо свести к минимуму. Любая тренировка бойцов Росгвардии – особенно завораживающее действие, став невольным участником которого, понимаешь, почему Россия в глобальном смысле носит статус военной сверхдержавы.