Прошедшие заморозки не помешали посевной в Беловском районе

Финская технология в деле: капусту сначала высаживают в ячейки, затем в этих же стаканчиках укореняют в полях. После посадки она спокойно может пережить 2-3 дня без полива. В корневой системе достаточный запас влаги. Такой способ посадки в Беловском районе применяют с 2001 года и всегда получают хороший урожай. Выживаемость – практически 100%. В этом году неожиданные холода, правда, подморозили по 2-3 листочка на саженцах, но сердцевина живая, а значит аграрии соберут овощей столько, сколько и планировали.

Чтобы собрать хороший урожай, особое внимание в совхозе уделяют плодопитомникам. Ведь посевной материал должен быть качественным.

После завершения посевной районная администрация будет принимать от сельхозпредприятий документы на предоставление субсидий на возмещение части затрат. В этом году общая сумма субсидий составит три миллиона рублей.