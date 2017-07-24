В Гурьевском районе подписали соглашение о начале строительства новых очистных сооружений

Именно реконструкция очистных сооружений стала поводом для подписания трехстороннего договора между администрацией Гурьевского района, разрезом «Шестаки» и подрядной организацией, который предполагает возведение новых современных биологических очистных сооружений.

Салаирские плесы – это третий подобный пляж за Уралом. Современная зона отдыха, где отдыхают не только работники разреза «Шестаки», но и туристы со всей Кемеровской области и соседних регионов.

На обустройство этого пляжа в прошлом году «Стройсервис» вложил 130 миллионов рублей. Примерно столько же составят инвестиции в строительство новых очистных сооружений.

Экологическая нить связывает будущие очистные сооружения и новый пляж. Это не только способ создать комфортные условия жизни и отдыха для всех жителей Гурьевского района, но и огромные перспективы для туристического развития Кемеровской области.