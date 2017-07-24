В Новокузнецке продолжается реализация федерального проекта по благоустройству придомовых территорий

До конца лета в городе планируют капитально отремонтировать 71 двор. На одном из них работы уже завершились.

Почти 200 метров новой и ровной дороги для юных любителей погонять на скейтах стали настоящим подарком. Как и для каждого жителя этого двора – автовладельцев и пешеходов. Пенсионерка Людмила Басалаева живет здесь уже почти 50 лет. Вспоминает, как несколько лет старая разбитая дорога не только портила вид, но и в буквальном смысле становилась угрозой для здоровья.

Деньги на строительство новой дороги, установку бордюров и пандусов жители этого двора решили использовать из общих накоплений для текущего ремонта. Этих средств собственникам хватило, так как сейчас в Новокузнецке действует федеральный проект по благоустройству дворовых территорий, благодаря которому за ремонт дороги жильцы заплатили лишь часть из общей суммы.

На строительстве дороги жители останавливаться не собираются. Следующим этапом станет благоустройство: организация парковочных мест, установка скамеек и ограждений. Но эти работы будет выполнять уже управляющая компания в рамках текущего ремонта.

Сейчас в Новокузнецке такие строительные площадки развернулись в 26 дворах. Всего до конца лета в городе будет отремонтирована 71 придомовая территория. Те, кто не успел подать заявку на участие в проекте, смогут это сделать позже. Федеральная программа будет действовать до 2022 года.

Чтобы определить самых «нуждающихся» в благоустройстве, в Новокузнецке в ближайшее время пройдет масштабная инвентаризация. Специальные рабочие группы проведут мониторинг дворов, частных и общественных территорий по всему городу и составят список. Но повлиять на него могут и жители, необходимо лишь подать заявку с подписями. Количество которых не должно быть меньше 70% от общего количества жильцов.