Наше северное лето – карикатура южных зим…Другие новости от 26.07.2017
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- 26.07.17
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С вечера пятницы до утра воскресенья в Заводском районе Кемерова будет отключена холодная вода
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Готовится отметить юбилей кемеровское муниципальное автономное учреждение «Школьное питание»
Лучший педагог дошкольного образования Кузбасса работает в Новокузнецке
В Гурьевском районе подписали соглашение о начале строительства новых очистных сооружений
В Новокузнецке продолжается реализация федерального проекта по благоустройству придомовых территорий
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