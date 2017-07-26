Где бесстрашный журналист должен встретить День парашютиста? Конечно же, в небе!

Вряд ли есть что-то более захватывающее, чем скорость и чувство полета. Эти непередаваемые ощущения можно испытать только в небе.

Инструктор Никита Кудряшов неразлучен с небом уже 9 лет. Влюбился раз и навсегда. Сегодня прыгает в 2601 раз.

Самолет запускает винты. Нас ждет высота 4000 метров.

С нами на борту летит сборная России по парашютному спорту. Сейчас у них тренировки, они готовятся к чемпионату Европы в Германии. За плечами у каждого тысячи прыжков с различной высоты. Поэтому у них точно поджилки уже не трясутся.

Сами парашютисты говорят, что прыгнуть первый раз – проще простого. Ты еще не знаешь, что тебя ждет, какие эмоции будут переполнять. Главное – в самый ответственный момент расслабиться и не делать лишних телодвижений. Хотя, возможно, это не спасет и адреналин будет зашкаливать.

Поля и реки становятся игрушечными, облака – все плотнее. Но пока сердце еще не выскакивает из груди. Мой инструктор проверяет надежность оборудования и, как оказалось, я забыла шапочку в раздевалке. Никита вежливо одолжил свою и тут же меня весь самолет окрестил «Крейзи Фрог». Согласна! Сумасшедшая! За предоставленную шапочку пришлось Никите дать микрофон. Парашютист очень хотел попробовать себя в роли журналиста.

Дверь открывается, потоки воздуха бьют в лицо и один за одним спортсмены делают шаг в такое знакомое и родное им небо. Это уже 6 прыжок за день. В воздухе они отрабатывают точность выполнения фигур. Каждое их движение снимает видеооператор, чтобы потом устроить разбор полетов, в прямом смысле слова.

После каждого прыжка они собираются у монитора и пристально следят за движениями всех спортсменов в воздухе и, если где-то неидеально, идут отрабатывать. В 2015 году американцы установили мировой рекорд. За 50 секунд они сделали в небе 33 фигуры. Может, и наши спортсмены когда-то установят новый. А мне пора выходить. Инструктор сказал: «Остановка крайняя, двери открываются».

Только бы не закрыть глаза, а то просмотрю всю красоты с высоты птичьего полета. И не закрыла. Да и пульс не зашкалил, дыхание ровное.

Так долго готовились и так быстро оказалась земля под ногами. Первую минуту мы летели в свободном падении со скоростью 200 километров в час. А я даже этого не ощутила. Щеки не тряслись, как мне обещали.

Ура! Лягушка-путешественница вернулась, у вас не получится от меня избавиться.