Лучший педагог дошкольного образования Кузбасса работает в Новокузнецке

Кирилл и Соня – особые дети. В то время, как их здоровые сверстники уже играют в ролевые игры, строят замки из конструктора или собирают головоломки, эти малыши только учатся познавать мир. И помогает им в этом педагог Наталья Кречетова. Воспитателем работает уже почти двадцать пять лет. И практически сразу после учебы стала заниматься с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Однако диагнозы врачей для Натальи – не приговор. Каждому ребенку даже с самой тяжелой формой заболевания педагог помогает получить полноценное развитие.

Познавать мир детям помогают простые предметы: замки, бусы, фактурные материалы. Все это направлено на развитие мелкой моторики. Для детей с ограниченными возможностями это не только способ развития, но и расслабления.

Также на помощь в обучении и развитии детей приходят особые программы, которые разрабатывают педагоги в этом детском саду для каждой группы, а иногда и ребенка в отдельности. Один из своих проектов представила и Наталья Кречетова на всероссийском конкурсе «Воспитатели России». Педагог предложила программу инклюзивного образования, когда «особые» дети обучаются совместно со здоровыми сверстниками.

Такой подход обучения уже оценили на региональном уровне. Теперь проект рассмотрят и на федеральном этапе, который пройдет в сентябре этого года. Главные болельщики – коллеги, родители ребят и сами дети – поддерживают Наталью и уверены в победе.