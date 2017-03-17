Информационный дайджест за 16 марта

1. Областная противопаводковая комиссия обсудила в Мысках готовность юга области к пропуску ледохода. В выездном заседании под председательством замгубернатора Анатолия Лазарева участвовали начальник областного департамента по чрезвычайным ситуациям Владимир Ситников, замначальника ГУМЧС России по области Игорь Епин, заместители глав муниципалитетов юга региона. Обсуждали готовность территорий к предстоящему паводку. Члены комиссии отметили положительный опыт Мысков, который второй год подряд заключает договор на страхование самого городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Не менее важным пунктом программы стал смотр сил и средств Мысков, предназначенных для предупреждения и ликвидации последствий возможного паводка, показавший высокую степень готовности техники и оборудования.

Положительную оценку участников заседания получила и готовность пунктов временного размещения, предназначенных к принятию, в случае необходимости, пострадавших.

2. В Прокопьевске 49 детей-сирот и 3 семьи переселенцев из барака в городском поселке Березовая Роща заселили 52-квартирную новостройку. Дом возведен в старом центре города. Стоимость застройки составила 55 миллионов рублей. Все квартиры отделаны «под ключ». В каждой – металлические двери, пластиковые окна, электропечи, сантехника, приборы учета воды и электроэнергии. Новый дом расположен в микрорайоне с развитой инфраструктурой. Рядом детский сад, музыкальная и общеобразовательная школы, магазины, остановка общественного транспорта.

3. Молодёжный субботник в Арт-сквере. Студенческие отряды учебных заведений Новокузнецка приняли участие в массовом субботнике. Наводили порядок и на творческой городской площадке, где проходят разнообразные акции и мероприятия: выступают музыкальные группы, читают стихи. Сейчас здесь главное – разрыхлить снег, чтобы он начал быстрее таять.