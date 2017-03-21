Крымская весна

В выходные вся страна отметила третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Праздничные мероприятия в честь знаковой даты современной истории состоялись во всех регионах. Кузбассовцы тоже поддержали крымчан. В Кемерове митинг, собравший несколько тысяч человек, прошел в парке Жукова.

Суббота, 11 утра. Центр города на несколько часов стал пешеходной зоной. Физически район не смог уместить всех желающих придти на митинг, пришлось перекрывать улицы. По самым скромным подсчетам, 3 тысячи человек приняли участие в параде солидарности. Это сейчас, уже по факту, мы отмечаем победу. Крым действительно наш, и многие успели на себе почувствовать от этого конкретную, прикладную пользу. Но давайте вспомним, что было до этого? И на какой шаг пошло руководство нашей страны. Украинский кризис… Майдан… Эти слова стали нарицательными. Настоящая гражданская война, уже вошедшая в учебники истории. Споры о том, с чего всё началось, и кому это было выгодно идут до сих пор. Но факт остаётся фактом – страна расколота. По главной площади ездили танки, на крышах – снайперы, братья стреляли по братьям. Крымчанам хватило смелости в этом хаосе высказать своё мнение, мнение на которое они имеют право. Почти 97% населения полуострова проголосовало за вступление региона в состав России. Рекордная цифра, которая смогла обеспечить процветание целого региона и двух миллионов человек. 18 марта 2014 года Крым стал нашим.

Как на пороге этого исторического события нас только ни пугали на западе. Санкциями задавим, объявим экономическую и политическую блокаду. Произносили и слово «война…» Специалисты, уже в нашей стране, тоже опасались, говорили, что провал в экономике будет сравним с кризисом 2008 года, инфляция превысит все допустимые значения. Дефолт, девальвация, стагнация и прочие сложные слова из экономики – всё это пророчили с вероятностью почти в 100%. Прогнозы, действительно, были мягко скажем, не самые благоприятные. Но всё оказалось фальшем. Выстояли, сделали, смогли.

Сейчас, преодолев трёхлетний период, можно смело заявить о том, что западные планы не сбылись даже наполовину. Введенные санкции оказали самое благотворное влияние на наших фермеров. Импортозамещение помогло сельскому хозяйству в максимально короткий срок выйти на новый уровень. Многие продовольственные товары из санкционного списка производим теперь сами. Качество – на уровне мировых аналогов и выше. Поздравить крымчан за несколько тысяч километров пришли и представители кемеровского студенчества. Кстати, многие из них уже успели оценить Российские субтропики по губернаторской программе.

Но перенесёмся в эпицентр событий. Крым и город Севастополь. За три года построено 72 детских сада, с нуля возведена огромная тепловая электростанция под Севастополем, заработная плата увеличилась вдвое, отремонтированы детские лагеря, буквально из руин воссоздали легендарный Артек, медучреждения оснастили современным медицинским и диагностическим оборудованием, и главное – самый амбициозный проект столетия, строительство Керченского моста длиною в рекордные 19 километров! Темпы строительства идут с опережением графика, и по планам уже в следующем году он будет открыт для легкового транспорта… И это только начало, всего за три года… 18 марта, Крымская весна – всероссийский праздник, праздник каждого из нас!