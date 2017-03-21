Старт дней экологии в Новокузнецке

В Новокузнецке стартовали дни защиты от экологической опасности. С 20 марта по 5 июня активная работа будет вестись по санитарной уборке, благоустройству и озеленению городской территории. В акциях в защиту природы может принять участие любой желающий. Среди них есть и мероприятия которые носят благотворительный характер. К примеру, проект «Экология во благо» призывает не только отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу текстильных эко-сумок, но и помогает больным детям. Средства, собранные на мастер-классах по декорированию сумок и вырученные от их реализации, городской экологический актив передает на приобретение средств реабилитации, тренажеров для детей. Деньги добавляют также благотворительные фонды. Такую помощь получили шесть маленьких новокузнечан. Один из них – пятилетний Глеб Никольский с диагнозом ДЦП. Он уже освоился на иппотренажере, который появился у него дома в конце прошлого года.