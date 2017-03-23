Игра без барьеров

В Кемерове прошли соревнования по боулингу среди людей с ограниченными возможностями. Это уже второй турнир, который проводится в Кузбассе.

Первый, неуверенный, но все же бросок. Одни подъезжают к дорожке боулинга на инвалидной коляске, другие – подходят сами, только вот победных аплодисментов не слышат, радуются тихо, а стратегию игры обсуждают жестами. Сегодня соревнуются люди с нарушениями слуха и опорно-двигательного аппарата. Для большинства это – первая в жизни игра.

О слабости физической или моральной в этом зале говорить точно не приходится. Не зря чемпионат набирает популярность. Если в прошлом году в нем участвовали только кемеровчане, то в этот раз команды приехали из Прокопьевска, Березовского, Топок и Белова.

Боулинг – спорт, который не требует особой физической подготовки. Это еще один способ реабилитации людей с инвалидностью. И еще одна возможность перебороть свой страх, выбив долгожданный победный страйк.