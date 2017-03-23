Мобильные платежные кассовые терминалы

Жители Кемеровской области могут оплачивать различные услуги не выходя из дома. Теперь – с помощью почтальонов. В Кузбассе продолжается оснащение почтовых отделений мобильными терминалами.

Оплачивать жилищно-коммунальные услуги пожилым людям привычнее на почте. Это факт. В результате, в начале каждого месяца в почтовых отделениях у платёжных стоек выстраиваются очереди. А людям с ограниченными физическими возможностями и вовсе покинуть свой дом проблематично. Теперь почтальоны предлагают таким клиентам оплатить услуги с помощью мобильного платежного кассового терминала.

Терминал состоит из кассового аппарата и мобильного телефона со специальным программным обеспечением. Работать с ним легко. Необходимо убедиться в наличии подключения к сети Интернет, запустить программу на мобильном устройстве и провести операцию по оплате. Платеж занимает несколько минут.

На сегодняшний день в большинстве городов Кемеровской области такая услуга уже доступна. Например, в Кемерове уже более 30 почтальонов работают с мобильным терминалом. В Междуреченске – около 20, в Юрге – почти 30.

В 2017 году планируется ввести в работу еще около сотни мобильных терминалов. В дальнейшем эту услугу будут оказывать и в сельских почтовых отделениях.