ЕГЭ в Кузбассе

Стартовал досрочный период сдачи Единого Госэкзамена. Географию и информатику сдавали сразу в трех пунктах: в Новокузнецке и Кемерове.

Сотовый телефон нужно оставить в отдельном кабинете, пройти через металлоискатель. А потом с сопровождающим дойти до указанного места. И сразу попасть под видеонаблюдение. Но все это – не фильм ужасов, а набор необходимых мер безопасности, которые дают гарантии от списывания.

Досрочно ЕГЭ сдавали не только старшеклассники, но и выпускники прошлых лет. Те, кто, например, решили получить другое образование.

ЕГЭ по географии и информатике завершился. Следующий пройдет 27 марта. Русский язык. Досрочный период продлится до 14-го апреля.