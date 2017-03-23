Информационный дайджест за 22 марта 2017

1. Состоялась очередная сессия совета народных депутатов Кемеровской области. Встреча была посвящена подведению итогов работы за 2016-й год. Один из главных вопросов – деятельность полиции. По сравнению с предыдущими годами уровень преступности в Кузбассе снизился. Однако по-прежнему важными остаются вопросы борьбы с детскими суицидами и новыми формами мошенничества. Также были подведены итоги принятия антиколлекторского закона. Внесены изменения в закон о хранении и перемещении транспортных средств на специализированную стоянку.

2. Подведены итоги областного конкурса «Спортивный журналист Кузбасса». В конкурсе приняли участие 53 корреспондента областных, городских и районных средств массовой информации Кемеровской области. Жюри определило победителей в специальных номинациях: «Спорт без границ» – победила наша коллега Алина Старокорова с проектом «Жги-шоу», а «Лучшим проектом по продвижению массового спорта» стал проект Кристины Баяновой «Главное телевизионное оздоровление». В апреле лучшие спортивные журналисты области будут награждены памятными дипломами и премиями.

3. Досрочный период проведения единого государственного экзамена начинается в Кузбассе 23 марта и продлится до 14 апреля. Как сообщили в департаменте образования и науки, для его проведения планируется открыть три пункта сдачи экзаменов в городах Кемерово и Новокузнецк. Во всех пунктах будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение. В этом году во время проведения ГИА будут использоваться новые технологии печати контрольно-измерительных материалов и перевода бланков участников в электронный вид. КИМы по всем учебным предметам на всех экзаменах будут печататься непосредственно в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ. На территории Кемеровской области в досрочном периоде сдачи ЕГЭ планируют принять участие 454 человека. В первый день, 23 марта, кузбассовцы сдадут ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ.