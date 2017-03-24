Информационный дайджест за 23 марта 2017

1. Обладминистрация заключила соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2017-й год с одной из крупных угольных компаний. Согласно договору в этом году компания нарастит объём добычи угля, инвестирует в развитие производства, техперевооружение и строительство не менее 15 млрд рублей. Основные инвестиции связаны с проектированием обогатительной фабрики «Талдинская-Энергетическая». Ее строительство начнется в 2018 году, а ввод в эксплуатацию позволит создать 210 рабочих мест. В приоритетах – реализация природоохранных мероприятий, переселение людей с подработанных территорий, повышение уровня безопасности горняцкого труда, социальная поддержка работников и пенсионеров предприятий, а также повышение зарплаты горнякам на 10% – до 40,8 тыс. рублей, намечено и ее увеличение. На реализацию социальных программ Кузбасса будет направлено 138 млн рублей.

2. Областная противопаводковая комиссия оценила с воздуха состояние ледового покрова на реках Кузбасса. В наблюдении за ситуацией в центре и на юге региона участвовали замгубернатора Анатолий Лазарев и начальник ГУМЧС России по области Александр Мамонтов. В этом году запасы снега выше, чем в предыдущие, поэтому актуальным остается его вывоз за пределы городов и районов. Одновременно продолжается расчистка русел, чернение и распиловка льда, буровзрывные работы и страхование имущества кузбассовцев, которое завершится 1 апреля. 25 марта для контроля за паводковой обстановкой планируется отправить на дежурство в Калтан группировку сил МЧС. 10 тысяч человек, более 3 тысяч единиц техники, в том числе машины, плавательные средства и три вертолета.

3. Изменения в системе госзакупок, вступившие в силу с начала года сегодня обсудили на межрегиональной научно-практической конференции «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки». Участие в семинарах приняли представители предприятий и организаций не только Кузбасса, но и Новосибирска, Волгограда, Алтайского края, Томской области и Республики Тыва. Одним из организаторов конференции выступила торгово-промышленная палата Кемеровской области.