Кузбасс готовится к сезону клещевого энцефалита

Прошедшая зима побила многие рекорды. Весна, пришедшая ей на смену, в рекордах не уступает и уже претендует на первый. Специалисты областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Подгорбунского готовятся к новому сезону клещевого энцефалита, который в случае быстрого таяния снега может придти раньше обычного.

Современная лаборатория должна отвечать многим требованиям, главные из которых – достоверность и оперативность. Только представьте: ежедневно здесь проверяют более 3000 пробирок. Соответственно за год эта цифра превышает отметку в миллион. Лаборанты выявляют такие заболевания как гепатит, вирус иммунодефицита человека, инфекции, передающиеся половым путем, и клещевой энцефалит. Помимо этого, если раньше вы уже были привиты, например от клеща, и не знаете, сохранилась ли защита – нужно просто сдать кровь и дождаться результата.

Как не запутаться в таком количестве анализов? Каждая пробирка имеет свой шифр, при поступлении в лабораторию она подписывается и маркируется. Далее, при положительном тесте, кровь этого пациента подвергается повторному исследованию, и только если во второй раз результат подтверждается – информация об этом направляется лечащему врачу. Один из тех, кто кровь видит буквально насквозь – врач-бактериолог Алла Горбунова. Всю жизнь посвятила медицине. В этой лаборатории работает уже полвека.

Статистика пока неутешительная. Наша область – один из лидеров в стране по количеству людей, зараженных вирусом ВИЧ. Плановый осмотр без показаний – лучший способ своевременной диагностики. Так же специалисты предупреждают: впереди сезон клещей, а значит, все желающие могут проверить состояние своего здоровья и, если есть необходимость, пройти лечение.