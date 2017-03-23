Постановка на особой сцене

Заключенные 29-й ИК открыли сегодня двенадцатый театральный сезон. Основные роли в премьере, конечно, исполняют мужчины, а нехватку женщин восполнил режиссерский пул.

Полный зрительный зал, плотные кулисы и актеры на сцене – все как в театре, за тем исключением, что сразу после премьеры мало кто из них сможет поехать домой. Большая часть труппы и публики – заключенные колонии строгого режима. Посмотреть на творчество своих подопечных пришли и работники исправительного заведения, но им, помимо наслаждения мастерством артистов, необходимо следить и за порядком в зале.

Это уже далеко не первый театральный сезон и многие участники труппы по праву могут считать себя опытными актерами. Но все равно волнуются, как неофиты. На этот раз решили публику повеселить и поставили пьесу «Ужин с придурком» по мотивам сценариев Вебера.

Репетиции спектакля велись с октября прошлого года в перерывах между исправительными работами. По два-три часа каждый день. Такая театральная практика – хороший способ познакомиться и с классической, и с современной литературой. И, как следствие, во многом переосмыслить свои поступки.

Премьера явно имела успех, кроме того, уже четвертый год труппе разрешено выезжать на гастроли. Так что такое необычное театральное искусство скоро смогут оценить заключенные и других колоний области.