Темы недели. Выпуск за 18 марта 2017

Смотрите в выпуске:
1. Российские субтропики. Три года, как Крым стал нашим.
2. Большая победа нашего Губернского канала. Теперь мы – обязательный общедоступный региональный телевизионный канал.
3. Столетний юбилей города Кемерово. Историческая справка. Часть 2: что было после революции.
4. Дайджест. Цифры недели.
5. Второй региональный чемпионат «Абилимпикс-2017» . Конкурс профессиональных навыков и умений, где все участники – люди с ограниченными возможностями здоровья.
6. Здоровый образ жизни в Кузбассе – гораздо больше, чем просто понятие. Состоялось вручение скандинавских палок.
7. Дайджест. Обзор событий в онлайн-пространстве.
8. Весна на Весенней улице.