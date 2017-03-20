Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Темы недели. Выпуск за 18 марта 2017

Темы недели от 20.03.2017

Смотрите в выпуске:

1.   Российские субтропики. Три года, как Крым стал нашим.

2.   Большая победа нашего Губернского канала. Теперь мы – обязательный общедоступный региональный телевизионный канал.

3.   Столетний юбилей города Кемерово. Историческая справка. Часть 2: что было после революции.

4.   Дайджест. Цифры недели.

5.   Второй региональный чемпионат «Абилимпикс-2017» . Конкурс профессиональных навыков и умений, где все участники – люди с ограниченными возможностями здоровья.

6.   Здоровый образ жизни в Кузбассе – гораздо больше, чем просто понятие. Состоялось вручение скандинавских палок.

7.   Дайджест. Обзор событий в онлайн-пространстве.

8.   Весна на Весенней улице.

Поделиться в соцсетях

Актуально