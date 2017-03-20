Темы недели. Выпуск за 18 марта 2017

Смотрите в выпуске:

1. Российские субтропики. Три года, как Крым стал нашим.

2. Большая победа нашего Губернского канала. Теперь мы – обязательный общедоступный региональный телевизионный канал.

3. Столетний юбилей города Кемерово. Историческая справка. Часть 2: что было после революции.

4. Дайджест. Цифры недели.

5. Второй региональный чемпионат «Абилимпикс-2017» . Конкурс профессиональных навыков и умений, где все участники – люди с ограниченными возможностями здоровья.

6. Здоровый образ жизни в Кузбассе – гораздо больше, чем просто понятие. Состоялось вручение скандинавских палок.

7. Дайджест. Обзор событий в онлайн-пространстве.

8. Весна на Весенней улице.