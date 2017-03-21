Информационный дайджест за 20 марта 2017

1. Аман Тулеев наградил работников ЖКХ высокими наградами в честь профессионального праздника. Гендиректор областного центра технической инвентаризации Михаил Сергеев стал почетным гражданином Кемеровской области. Звание присвоено за высокие профессиональные достижения, патриотизм и преданность Кузбассу, верность избранному делу, активную общественную и благотворительную деятельность, большой личный вклад в развитие отрасли. Орденом Почета Кузбасса награждена машинист-кочегар «Березовских коммунальных систем» Марина Роженцева – за многолетний созидательный труд и большой личный вклад в устойчивое развитие жилищно-коммунального хозяйства.

2. В выходные в Кемерове прошли открытые соревнования на кубок губернатора по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 70 спортсменов из 13 территорий Кузбасса, а также Хакассии, Красноярского края и Иркутской области боролись за награды. Победителями соревнований стали новокузнечане Алексей Коновалов и Анастасия Пузанова, а также Валентина Пастухова и Леся Кузьмич из Междуреченска.

3. Прошедшая неделя для Кемеровских спасателей оказалась весьма продуктивной – они выезжали на обращения девяносто раз и спасли шесть человек. Необычный вызов поступил в субботу, 19 марта. В сугробе застрял Успех – двухгодовалый шотландский пони, который накануне вечером сбежал от хозяев. Малыша заметил прохожий, гулявший с собакой между бульваром Строителей и совхозом «Суховский». Проведя ночь в тщетных попытках выбраться, жеребёнок настолько обессилел, что с трудом мог самостоятельно стоять. Спасателям пришлось откапывать мини-лошадь, а владельцы помогли успокоить парнокопытное и погрузить его в сани, чтобы отвезти домой. Сейчас Успех наслаждается вниманием хозяев и ветеринаров, которые, в свою очередь, обещают, что с его здоровьем всё будет в порядке.

4. Как образуются тарифы за электричество, за что отключают электроэнергию, и как будет выглядеть доставка света от станции до лампочки в будущем. Школа энергожурналистики прошла в пятницу в Кемерово. В нашей стране работает более 3 600 территориальных энергетических организаций и их деятельность нуждается в грамотном освещении. Компания «МРСК Сибири» пригласила корреспондентов телевидения, радио и печатных изданий, чтобы разобраться во всех нюансах этой темы на примере работ коллег из других регионов. Курс длился три часа. Губернский телерадиоканал и раньше делился со своим зрителем достоверной и важной информацией из области энергетики, а теперь специально для этой темы у нас есть сертифицированный специалист.