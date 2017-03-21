Взрывники на реках юга Кузбасса

Взрывная операция. Кузбасс продолжает подготовку к паводку. Юг региона уже начал работы на затороопасных местах. В зонах возможного подтопления продолжается страхование имущества.

Почти 300 килограммов взрывчатки за два дня. Подготовка к паводку продолжается. На юге Кузбасса взрывные работы уже были проведены на реке Томь у поселка Ортон и на трех участках у поселка Тэба.

Взрывные работы также пройдут на реках Пызас и Кабырза. Эти водоемы определяют движение паводковых вод во всем районе, в том числе в расположенном по соседству Междуреченске, в Новокузнецке и Мысках. В последнем, кстати, сегодня тоже взрывали. На реках Мрассу и Томь. Подрыв льда запланированный. Еще в середине месяца был перекрыт проезд для машин. В связи с потеплением взрывные работы начались раньше срока. И теперь состояние реки будет под контролем. Создана дежурная группа, под мостом установлена камера видеонаблюдения.

До начала паводка остается все меньше времени. Завершаются разъяснительные работы с жителями, 1 апреля закончится период страхования имущества. В областном центре движение льда на реке Томь в этом году ожидается раньше, чем в 2016-ом. По прогнозам МЧС ориентировочно в период с 8 по 13 апреля. Кузбасс готов к встрече с большой водой!