«Молодежка» в Кемерове: стартовал новый сезон

Долгожданная развязка. Накануне в эфире нашего федерального партнера, канала СТС, стартовал новый сезон любимого зрителем сериала «Молодежка». О хоккее, а, главное, жизни и любви готовы рассказывать его герои.

Сеня или вратарь «Молодежки» Семен Бакин. Одна поклонница у него уже точно есть. Начинающая фигуристка, а возможно и хоккеистка, Кира Швецова не пропускает ни одной серии. Просмотр сериала стал просто домашней традицией. А по-другому на семейном телеканале быть не может.

13 марта стартовал новый сезон «Молодежки». Противостояние, долгожданная развязка. Где еще мы могли найти фанатов хоккея? Конечно же, здесь, на ледовой арене в Кемерове.

В викторине участвовали все. Какая фобия появилась у Бакина, кто из Медведей получил травму и кого выгнали из сборной? Вот примеры только нескольких вопросов. За каждый правильный ответ – подарок. Лучшего ждал супер-приз – шапка с символикой любимой команды.

О хоккее, любви и жизни. Смотрите новый сезон «Молодежки» на СТС с понедельника по четверг сразу после программы «Другие новости» ровно в 8 часов вечера. Увидимся в эфире и на ледовых аренах города!