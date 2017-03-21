Инцидент со «скорой»

На самых популярных кузбасских интернет-ресурсах в выходные появилась фотография, где иномарка с новосибирскими номерами заблокировала автомобиль скорой помощи.

Как утверждает автор снимка, водитель специально так поставил свое авто и ушел по делам. Для объезда препятствия неотложке пришлось маневрировать задним ходом по всему двору, теряя драгоценное время. Для разъяснения ситуации мы обратились в департамент здравоохранения Кемеровской области. Со слов специалистов, никакой блокады машины скорой помощи не было. Пока медицинский персонал проводил необходимые действия с пациентом в машине, иномарка уехала и путь для неотложки был открыт. В этот раз все обошлось. Но почти каждый месяц из разных регионов России приходят сообщения об автохамах, которые блокируют проезд спецавтомобилям. На прошлой неделе подобный инцидент произошел на Камчатке. Там пациент умер из-за водителя, не пустившего «скорую». Карета «скорой» не смогла приехать вовремя на помощь мужчине, который отравился бытовым газом. В настоящее время в Минздраве обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить машинам скорой помощи таранить автомобили, припаркованные на пути ее следования или специально перекрывшие ей проезд. Это поможет бригаде врачей вовремя успеть оказать медицинскую помощь больным. Пока же автохамам грозит только небольшой штраф.