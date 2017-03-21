Анонс региональных новостей

Новости кузбасских территорий в единой ленте событий. Уже с завтрашнего дня дневной эфир ГТРК «Кузбасс» дополнит расширенный региональный информационный блок.

Прокопьевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Калтан, далее – везде. Кузбасс живет событиями, которые далеко не всегда можно показать в полном объеме в выпуске «Других новостей». Не хватает эфирного времени. А значит, многие факты и комментарии из жизни вашего города или района остаются за кадром. Для того, чтобы жизнь территорий региона в информационном поле Кузбасса была представлена более полно, насыщенно и без потерь местных акцентов, в дневном эфире нашего канала мы запускаем региональный информационный блок. Новости экономики, образования, здравоохранения, культуры и не только со всех городов и районов области, снятые местными телекомпаниями, без сокращений теперь смогут увидеть все кузбассовцы. По вторникам и четвергам в 13 30 на Первом Губернском телерадиоканале.