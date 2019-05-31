«Кухня погоды». Выпуск 82

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На сцене Кемеровского театра драмы прошёл гала-концерт областного конкурса «ART-DANCE»
Новокузнецкий художественный музей не перестаёт радовать, открывая свои бесценные фонды
Всероссийский этап студенческой олимпиады по юриспруденции состоялся в Кемерове
В преддверии Дня предпринимателя в Кемерове прошёл торжественный приём кузбасских бизнесменов
Накануне ураганный ветер пронёсся над Кузбассом. Как с последствиями стихии справляются в южной столице региона
В Ленинске-Кузнецком проходят традиционные областные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Дню защиты детей
По итогам финала чемпионата России по мини-футболу кемеровская команда завоевала серебряные медали
Безграничный мир. В областной столице прошёл традиционный фестиваль "Надежда"
Белово, Междуреченск, Юрга и другие города Кузбасса. В регионе состоялся объезд территорий главами муниципалитетов