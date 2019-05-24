«Кухня погоды». Выпуск 81

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Аз, буки, веди. В России отмечается День славянской письменности
Кузбасс приступил к реализации проекта по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами
В последнее воскресенье мая в Кузбассе будут отмечать День химика
В Кузбассе в рамках 11-ти национальных проектов разработано 44 региональных - охватывающих самые разные сферы
Сегодня состоялся финал престижного творческого проекта Кузбасса
Первый заместитель председателя правительства Антон Силуанов провёл день в Новокузнецке
В Прокопьевске состоялся тематический семинар в рамках программы развития здорового образа жизни в Кузбассе
Реклама - двигатель торговли. Но, используя её, важно не нарушать законы
В Анжеро-Судженске на базе Комплексного центра социального обслуживания населения работает «Школа ухода»