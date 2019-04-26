«Кухня погоды». Выпуск 79

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На площади Советов областного центра состоялась зарядка и показательная тренировка с чемпионами
Бережливое производство активно внедряют Центры занятости региона
Значимые решения и инициативы. Итоговый обзор деятельности Сергея Цивилева за неделю
Пивной закон в действии. Первые итоги подвел сегодня на пресс-конференции заместитель губернатора Алексей Крупин
В Тяжинском реконструируют мемориал и создадут патриотический центр
Десятки тысяч жителей региона вооружились граблями, мётлами и приняли участие в акции "Кузбасс в порядке"