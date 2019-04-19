«Кухня погоды». Выпуск 78

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Трёх осиротевших медвежат обнаружили в лесном массиве Беловского района
В библиотеке им. Фёдорова подписано соглашение о передаче цифрового архива газеты "Кузбасс" для всеобщего пользования
В регионе работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание
В Кемерове прошел губернаторский приём для участников регионального этапа конкурса "Учитель года России"
Прославленная кузбасская спортсменка Екатерина Тудегешева официально заявила об окончании спортивной карьеры