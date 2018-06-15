«Кухня погоды». Выпуск 37

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В Кемерове состоялся торжественный прием, посвященный Дню медицинского работника
Глава региона поздравил мусульман Кузбасса с праздником Ураза-Байрам
Сотрудники полиции провели показательные выступления для воспитанников подшефных детских домов и детей стоящих на учёте
С начала сезона навигации на акваториях Кузбасса уже выявлено более 100 нарушений
В Кузбассе начался первый межрегиональнай конкурс мастеров народных промыслов
Молодого лосенка заметили сегодня практически в центре Кемерова
Сергей Цивилев отстранил от должности и.о. замгубернатора Александра Шнитко