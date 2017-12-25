В гостях участники фестиваля «Лось-bazar». Поговорим об игрушках. Во второй части программы будем учиться ирландским танцам! Чемпионы мира у нас в студии! Эфир программы «Включайся» от 25.12.2017

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В гостях участники фестиваля «Лось-bazar». Поговорим об игрушках. Во второй части программы будем учиться ирландским танцам! Чемпионы мира у нас в студии! Эфир программы «Включайся» от 25.12.2017Включайся от 25.12.2017
Актуально
- 22.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 22.12.2017
- 22.12.17
Темы недели
Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов "СТС Кузбасс". Темы недели. Выпуск от 22.12.2017
- 22.12.17
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Жители поселка Известковый города Прокопьевска пожаловались на то, что их уже несколько лет подтапливает
В Кемерове прошли масштабные учения сотрудников МЧС, спасателей, медиков, и других оперативных служб
- 21.12.17
Включайся
Герда и сказочный принц - новое прочтение старой сказки. Как сэкономить на мобильных тарифах в новогоднюю ночь? Все это в эфире программы. Эфир программы "Включайся" от 21.12.2017
- 20.12.17
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Безопасный новый год. Как пользоваться пиротехникой и не получить травму?
- 20.12.17
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Более двухсот тысяч Кузбассовцев зарегистрированы на сайте всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне"