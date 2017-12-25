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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В гостях участники фестиваля «Лось-bazar». Поговорим об игрушках. Во второй части программы будем учиться ирландским танцам! Чемпионы мира у нас в студии! Эфир программы «Включайся» от 25.12.2017

Включайся от 25.12.2017

      Полную версию программы смотрите в нашей группе ВКонтакте

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