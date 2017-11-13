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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Kuzbass Business Awards. Подготовка в самом разгаре. «Жизнь без границ» — шоу, призванное поверить в себя. Успешное выступление ФК «Новокузнецк» в сезоне. Встречаем в студии главного тренера клуба. Эфир программы «Включайся» от 13.11.2017

Включайся от 13.11.2017

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