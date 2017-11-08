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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Совсем скоро новая белая Олимпиада. Как готовятся к февральскому смотру в Пхёнчхане прославленные кузбасские спортсмены. У нас в гостях заслуженный мастер спорта, наш земляк, российский лыжник Александр Бессмертных. Какие секреты и сколько тепла отдаёт мастеру береста в процессе плетения и что можно сделать из этого материала? Об этом поведают люди, умеющие делать удивительные вещи своими руками. Эфир программы «Включайся» от 08.11.2017

Включайся от 08.11.2017

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