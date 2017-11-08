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Совсем скоро новая белая Олимпиада. Как готовятся к февральскому смотру в Пхёнчхане прославленные кузбасские спортсмены. У нас в гостях заслуженный мастер спорта, наш земляк, российский лыжник Александр Бессмертных. Какие секреты и сколько тепла отдаёт мастеру береста в процессе плетения и что можно сделать из этого материала? Об этом поведают люди, умеющие делать удивительные вещи своими руками. Эфир программы «Включайся» от 08.11.2017Включайся от 08.11.2017
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В Кемерове стартовал чемпионат России по хоккею с мячом среди клубов суперлиги
Бурый уголь закрепил свои позиции в качестве основного топлива в котельных Тисуля
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Аман Тулеев вручил государственные награды заслуженным работникам медицины Кузбасса
В честь дня народного единства в Кемерове прошел фестиваль национальной кухни
- 03.11.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 03.11.2017
- 03.11.17
Темы недели
Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов "СТС Кузбасс". Темы недели. Выпуск от 03.11.2017
- 03.11.17
Актуальное интервью
"Комфортная городская среда". "Безопасные и качественные дороги". Как приоритетные федеральные проекты изменили кузбасские города? Интервью с заместителем губернатора Дмитрием Кудряшовым. Эфир программы "Актуальное интервью" от 03.11.2017