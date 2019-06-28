Жители кузбасского поселка пожаловались в прокуратуру на отсутствие тротуара

В поселке Итатский Тяжинского района жители вынуждены были написать коллективное обращение в прокуратуру. Причиной послужило отсутствие тротуара по улице Советская. Ведомство провело проверку и признало жалобу обоснованной.

— Люди вынуждены перемещаться по дороге, что ставит под угрозу жизнь и здоровье пешеходов, а также затрудняет движение транспорта. На улице располагаются здания администрации поселения, школы и торговые объекты, — сообщили подробности в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокурор района обратился в суд с требованием обязать власти Итатского сельского поселения привести дорогу в соответствие с требованиями закона и обустроить тротуар. Тяжинский районный суд требование удовлетворил, но пока решение не вступило в законную силу.