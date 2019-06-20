«Мусорная реформа» под контролем

В ходе прямой линии вопрос Владимиру Путину задала 15-я Катя Адушкина. Школьница спросила у президента о реализации «мусорной реформы» и ее первых результатах. Она отметила, в России по-прежнему сохраняется проблема переработки твёрдых коммунальных отходов.

Глава государства подчеркнул, переработка ТКО – это большая проблема, которая «возникла не вчера», однако заниматься ей начали только два-три года назад. В течении года страна генерирует порядка 70 млн тонн отходов, и их переработкой в промышленных масштабах никто не занимается. Полигоны растут ещё с советских времен.

«Надеюсь, нам удастся навести там порядок в ближайшее время. Несмотря на то, что это вроде непривлекательная тема — мусор, но я тоже за этим буду поглядывать», – сказал глава государства.

Путин добавил, что результаты реализации мусорной реформы должны быть видны сразу, это «не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет», и «результаты люди должны видеть сейчас».