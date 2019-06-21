Выпускники губернаторских учебных учреждений сегодня получили аттестаты в парке им. Жукова

В торжественном мероприятии приняли участие 504 завершивших свое обучение студента из кадетской школы полиции, кадетской школы МЧС, кадетской школы железнодорожников, женской гимназии, многопрофильного лицея, Техникума народных промыслов, а также их родители и педагоги.

На праздничной церемонии присутствовала заместитель губернатора Елена Пахомова.

Среди выпускников этого года — 26 «золотых» и 10 «серебряных» медалистов. Их отметили памятными наручными часами и премиями.

Впервые в этом году в Кузбассе выпускались девушки-кадетки, классы для которых открылись два года назад в женской гимназии.

«Кадетское воспитание и образование, которое имеет 300-летнюю историю, можно считать национальным достоянием России, духовным богатством, какого не имеет ни одна страна мира. В Кузбассе создавали и создаем Губернаторские школы в духе лучших российских традиций, с целью воспитания умных, талантливых, высоконравственных личностей – настоящих патриотов нашей страны», — отметила Пахомова.

Замгубернатора поблагодарила педагогов и наставников, а также родителей и родных выпускников за поддержку в учебе.

Всего за 20 лет губернаторские учреждения Кузбасса окончили 9,5 тыс. выпускников, которые в настоящее время работают на ведущих предприятиях не только Кемеровской области, но и всей России, а также несут службу в рядах вооруженных сил РФ.

Завершивших обучение ребят на своей страничке в популярной социальной сети поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.