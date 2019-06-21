Сегодня в Областном Совете народных депутатов завершаются трёхдневные контрольные слушания о ходе реализации нацпроектов в Кузбассе в 2019 году

Представители исполнительной власти, эксперты и общественники заслушают доклады о реализации нацпроектов «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология».

В частности, будут обсуждать ход работы федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Напомним, Новокузнецк вошёл в число 12-и городов страны, в которых совокупный объём вредных выбросов в атмосферу к 2024 году должен быть снижен на 22% (в 2019 году снижение должно составить 4%).

Соглашение о реализации масштабных природоохранных мероприятий на общую сумму свыше 11 млрд рублей подписали в ходе ПМЭФ-2019 Минприроды России, Росприроднадзор, Правительство Кузбасса и три крупные промышленные компании: «Кузнецкие ферросплавы», «СГК» и «Евраз Холдинг».