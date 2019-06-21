В Новокузнецке состоялись гарнизонные соревнования газодымозащитной службы

14 команд из трех подразделений города по очереди преодолевали полосу препятствий. Однако, настоящей проверкой на прочность для огнеборцев оказался лабиринт дымокамеры.

Жаркое летнее солнце. Температура воздуха — 23 градуса. На огнеборцах — полная боевая экипировка. А это — больше двадцати килограммов дополнительного веса. Условия для прохождения полосы препятствий практически экстремальные, но именно так работают пожарные.

Сложнее всего проходить испытания оказалось новичкам. Тем, кто принимает участие в соревнованиях впервые. Команде шестой пожарной части не удалось справиться с несколькими этапами максимально быстро. В итоге на финише секундомер застыл на отметке 5 минут 12 секунд. В то время как общий рекорд этой трассы — чуть больше двух минут.

Правильное дыхание для газодымозащитников — навык, который может сохранить жизнь. В экстренной ситуации, когда огнеборец не в силах самостоятельно выбраться из задымленного помещения, баллон с кислородом — единственный шанс на спасение до прибытия помощи. Поэтому впервые в этом году одним из этапов соревнований стала отработка техники дыхания. Условия для победы — дышать через маску как можно дольше. А это не так-то просто. В баллоне — 10 атмосфер. И в обычных условиях такое количество воздуха человек расходует за 2 минуты. Однако, новокузнецкие огнеборцы справились и с этим. Лучшее время — 16 минут.

По итогам прохождения всех этапов лучшие огнеборцы войдут в состав сборной команды. Именно они будут представлять Новокузнецк на областных соревнованиях.