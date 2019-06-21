Елена Малышева рассказала о пилотном проекте по оздоровлению кузбасских угольщиков

Заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Елена Малышева выступила с докладом на III Форуме социальных инноваций регионов, который проходит на ВДНХ в Москве. Вице-губернатор рассказала о новой программе профилактики болезней кровообращения у работников угольной отрасли.

Как отметила вице-губернатор Кузбасса, в регионе десятилетиями не теряет своей остроты проблема высокой смертности среди молодых мужчин трудоспособного возраста – сотрудников угольных предприятий. Чтобы сохранить здоровье работников, планируется воссоздать амбулаторные специализированные участки. Они будут отвечать за диспансеризацию и лечение сотрудников угольных предприятий. Для прикрепленных угольщиков планируется составлять индивидуальные программы профилактики развития болезней системы кровообращения.

Таким образом, должен появится постоянно действующий механизм определения риска и профилактики болезней системы кровообращения, функционирующий за средства ОМС. Сохранением здоровья горняков должны заниматься медики, работодатели и сами рабочие.